«Должно быть страшновато». Джейсон Тейтум отреагировал на переход Ирвинга в «Даллас»
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Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высоко оценил потенциал дуэта защитников «Даллас Маверикс»: Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
«Должно быть страшновато. Два великолепных скорера теперь в одной команде – оппонентам будет очень тяжело. Посмотрим, что из этого выйдет», – приводит слова Тейтума обозреватель Dallas Basketball Грант Афсет.
Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Бруклин Нетс», отпустив Кайри и форварда Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
Ранее защитник признался, что рад возможности представлять команду из Западной конференции.
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