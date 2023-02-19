«Должно быть страшновато». Джейсон Тейтум отреагировал на переход Ирвинга в «Даллас»

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высоко оценил потенциал дуэта защитников «Даллас Маверикс»: Луки Дончича и Кайри Ирвинга.



«Должно быть страшновато. Два великолепных скорера теперь в одной команде – оппонентам будет очень тяжело. Посмотрим, что из этого выйдет», – приводит слова Тейтума обозреватель Dallas Basketball Грант Афсет.



Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Бруклин Нетс», отпустив Кайри и форварда Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.



Ранее защитник признался, что рад возможности представлять команду из Западной конференции.