Джерри Коланджело оценил возможность расширения НБА

Председатель Зала баскетбольной славы Джерри Коланджело выразил мнение, что Национальной баскетбольной ассоциации стоит рассмотреть вариант с увеличением клубов.
«Лично я выступаю за расширение лиги. В этом есть смысл – стоит рассмотреть, например, Лас-Вегас или Сиэтл. Звёздных игроков становится всё больше», – приводит слова Коланджело Yahoo Sports.
Отметим, на данный момент в НБА 30 команд. В лиге регулярно появляются разговоры по поводу появления новых франшиз. Нью-Мехико, Лас-Вегас и Сиэтл – города, которые чаще всего упоминаются в прессе.
Напомним, сегодня, 19 февраля, завершился конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Были проведены конкурсы мастерства, трёхочковых бросков и по броскам сверху.
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