«Милуоки» подаст заявку на проведение Матча звёзд НБА в 2025 или 2026 году

Руководство висконсинского баскетбольного клуба НБА «Милуоки Бакс» готовит заявку для Национальной баскетбольной ассоциации на проведение звёздного уикенда в 2025 или 2026 году на арене «Файсерв-форум». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Отметим, что стадион «Файсерв-форум» был введён в эксплуатацию в 2018 году. В 2024 году звёздный уикенд НБА примет «Индиана Пэйсерс».



Напомним, вчера, 18 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд 2023 года. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков.



Сегодня, 19 февраля, были проведены конкурсы мастерства, трёхочковых бросков и по броскам сверху.

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