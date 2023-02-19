Даллас Мур стал победителем конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Даллас Мур стал победителем конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
В финале конкурса Мур оказался сильнее лёгкого форварда УНИКСа Энтони Брауна. Он набрал 23 очка, в то время как Браун записал в свой актив 17.
Напомним, всего в конкурсе принимали участие четыре баскетболиста. Помимо Мура и Брауна, выступали также Андрей Лопатин и Тимофей Герасимов.
28-летний американец в текущем сезоне реализует трёхочковые броски с процентом 46,2 и входит в топ-10 игроков чемпионата по этому показателю.
Матч звёзд Единой лиги ВТБ — 2023 проходит сейчас на площадке «ВТБ Арена» в Москве. После первой четверти «Старая школа» обыгрывает «Новую школу» со счётом 36:32.
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