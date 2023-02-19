Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никита Ремизов высказался о Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Никита Ремизов высказался о Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
Комментарии

Участник предстоящего конкурса данков, форвард МБА Никита Ремизов высказался по поводу Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, который проходит сейчас в Москве.

«Что такое матч звёзд? Удовольствие. Я думаю, будет круто. Если одним словом, то это будет «удовольствие». Камон, мы на Матче звёзд. Это минимум раз в год, а у некоторых – раз в жизни.

Нужно просто кайфануть от момента», — приводит слова Ремизова телеграм-канал VTB United League.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023