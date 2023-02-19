Никита Ремизов высказался о Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Участник предстоящего конкурса данков, форвард МБА Никита Ремизов высказался по поводу Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, который проходит сейчас в Москве.

«Что такое матч звёзд? Удовольствие. Я думаю, будет круто. Если одним словом, то это будет «удовольствие». Камон, мы на Матче звёзд. Это минимум раз в год, а у некоторых – раз в жизни.



Нужно просто кайфануть от момента», — приводит слова Ремизова телеграм-канал VTB United League.