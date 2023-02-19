Бывший игрок НБА приговорён к 30 месяцам тюремного заключения

Бывший игрок Национальной баскетбольной лиги Кейон Дулинг был приговорён к 30 месяцам тюремного заключения за мошенничество с планом пособий на здоровье и социальное обеспечение игроков НБА.

Дулинг был выбран «Орландо» под общим 10-м номером на драфте 2000 года. В НБА Кейон защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» и «Мемфис Гриззлиз». Баскетболист завершил карьеру в 2012 году.



Всего он провёл в сильнейшей лиге мира 12 сезонов, сыграв в 721 матче и набирая в среднем 7,0 очка, а также совершая 2,2 передачи за игру.