Бывший игрок НБА приговорён к 30 месяцам тюремного заключения
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Бывший игрок Национальной баскетбольной лиги Кейон Дулинг был приговорён к 30 месяцам тюремного заключения за мошенничество с планом пособий на здоровье и социальное обеспечение игроков НБА.
Дулинг был выбран «Орландо» под общим 10-м номером на драфте 2000 года. В НБА Кейон защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» и «Мемфис Гриззлиз». Баскетболист завершил карьеру в 2012 году.
Всего он провёл в сильнейшей лиге мира 12 сезонов, сыграв в 721 матче и набирая в среднем 7,0 очка, а также совершая 2,2 передачи за игру.
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