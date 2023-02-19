Самсон Руженцев стал победителем конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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21-летний баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев стал победителем конкурса по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
В финальном этапе он оказался сильнее Маркелла Джонсона («Астана»). В конкурсе также принимали участие Зак Смит («Минск») и Никита Ремизов (МБА).
Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА заключил контракт в июне прошлого года.
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