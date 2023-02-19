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«Старая школа» обыграла «Новую школу» в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

«Старая школа» обыграла «Новую школу» в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
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Завершился Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором команда «Старой школы» оказалась сильнее «Новой школы» со счётом 148:140.

Составы команд:

«Новая школа»
Джастин Роберсон («Парма»), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Малик Ньюмэн («Автодор»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). Главный тренер – Эмил Райкович (ЦСКА).

«Старая школа»
Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Зенит»), Джермейн Лав («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Райан Боутрайт («Автодор»/«Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Малик Диме («Парма»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА). Главный тренер – Велимир Перасович (УНИКС).

Единая лига ВТБ - Матч Звёзд. Матч звёзд Единой лиги ВТБ
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Новая школа
Окончен
140 : 148
Старая школа
Новая школа: Мартюк - 32, Роберсон - 13, Астапкович - 12, Бэрфорд - 12, Карасёв - 8, Мэйкон - 8, Лопатин - 7, Ньюмэн - 7, Герасимов - 6, Руженцев - 6, Касаткин - 4, Димитриевич
Старая школа: Диме - 24, Воронцевич - 15, Рейнольдс - 15, Воронов - 13, Лав-Робертс - 12, Ботрайт - 10, Эннис - 10, Курбанов - 4, Лабери - 3, Бабурин - 2, Фридзон - 2, Уэйр
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