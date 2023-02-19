«Старая школа» обыграла «Новую школу» в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Завершился Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором команда «Старой школы» оказалась сильнее «Новой школы» со счётом 148:140.
Составы команд:
«Новая школа»
Джастин Роберсон («Парма»), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Малик Ньюмэн («Автодор»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). Главный тренер – Эмил Райкович (ЦСКА).
«Старая школа»
Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Зенит»), Джермейн Лав («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Райан Боутрайт («Автодор»/«Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Малик Диме («Парма»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА). Главный тренер – Велимир Перасович (УНИКС).
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