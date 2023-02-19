Кевин Лав подпишет контракт с «Майами»

Тяжёлый форвард Кевин Лав, покинувший «Кливленд Кавальерс», в ближайшее время должен подписать контракт с «Майами Хит», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.

Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.