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Гэри Пэйтон II объяснил, почему европейцы доминируют в НБА

Гэри Пэйтон II объяснил, почему европейцы доминируют в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II объяснил, почему европейские игроки легко приспосабливаются к игре в НБА.

«Европейцы не доминировали в НБА, потому что их здесь просто не было. Они рано начинают заниматься баскетболом, поэтому у них гораздо больше опыта. Именно поэтому такие игроки, как Лука доминируют в НБА. По этой же причине на него злятся, когда он говорит, что ему здесь всё легко даётся. Ему легко, потому что он занимается этим всю свою жизнь», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Лука Дончич принял участие в 50 матчах, в которых набирал в среднем 33,3 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,1 результативной передачи в среднем за игру.

«Даллас Маверикс» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 31 победу в 60 матчах.

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