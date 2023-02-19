Коди Зеллер может перейти в «Майами»
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Центровой Коди Зеллер может стать игроком «Майами Хит», сообщает инсайдер Тим Рейнолдс.
В 27 матчах за «Портленд Трэйл Блэйзерс» в прошлом сезоне Зеллер набирал 5,2 очка и 4,6 подбора в среднем за игру. В январе 29-летний баскетболист перенёс операцию по поводу отрывного перелома правой коленной чашечки, после чего не сыграл ни одного матча.
Напомним, ранее сообщалось, что тяжёлый форвард Кевин Лав, покинувший «Кливленд Кавальерс», в ближайшее время должен подписать контракт с «Майами Хит».
Новость по темеКевин Лав подпишет контракт с «Майами»
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