Айверсон развёрнуто ответил на вопрос о величайшем баскетболисте всех времён

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон назвал величайшего баскетболиста всех времён по его мнению.

«Я ненавижу этот вопрос, потому что я очень люблю их обоих, и оба они сделали так много для нашей игры. Леброн, как мне кажется, лучший баскетболист, которого мы когда-либо увидим. Если вы посмотрите в словарь и найдёте слово «баскетболист», там будет фотография Леброна. Но для меня это совсем другое, потому что Майк был для меня всем. Он дал мне видение. Он заставил меня захотеть играть в баскетбол. Он — моё всё в баскетболе. Я хотел быть похожим на него, как в рекламе «Будь как Майк», я действительно хотел быть им. Я до сих пор поражаюсь каждый раз, когда вижу его. Я всё ещё нервничаю каждый раз. Потому что для меня он Майк. Поэтому в моём списке никогда не будет никого, кроме Майка. Но Леброн — это всё, что вы хотите видеть в баскетболисте. Он — полный комплект. Он — подарок бога баскетбольному миру», — приводит слова Айверсона Andscape.

Леброн Джеймс прощается с мечтой превзойти Майкла Джордана: