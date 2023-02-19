«Многое было сымпровизировано». Руженцев высказался о победе в конкурсе данков

21-летний баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев дал комментарий по поводу своей победы в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.
«Многое было сымпровизировано, потому что я запланировал другие данки. Мои соперники показали выше уровень, чем я ожидал. Они забивали то, что я хотел, поэтому приходилось придумывать на ходу. Три из четырех данков были сымпровизированы», — сказал Руженцев в эфире «Матч ТВ».
В финальном этапе Руженцев оказался сильнее Маркелла Джонсона («Астана»). В конкурсе также принимали участие Зак Смит («Минск») и Никита Ремизов (МБА).
Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА заключил контракт в июне прошлого года.
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