Фридзон: «Старая школа» должна была показать молодым, как нужно играть

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Виталий Фридзон высказался по поводу Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Это очень интересный опыт для всех нас. Лига — молодцы, что придумали такой формат. Это было что‑то новое. Я вспоминал своё детство, когда выступали Лев Лещенко, Татьяна Буланова и «Отпетые мошенники». Под эту музыку я ходил в школу, тренировался… Конечно, у меня шли мурашки по коже. Это было интересно. Мы видели, как зрители сегодня переживали, как им было интересно наблюдать за игрой. Каждый год лигой делается что‑то новое. Думаю, что получилось очень хорошее шоу и очень хороший матч.



Мы не могли сегодня проиграть, «Старая школа» должна была показать молодым, как нужно играть и куда нужно стремиться. Мы не могли дать молодым обыграть нас, потому что они потом ходили бы и говорили, мол, чему нам у вас учиться… Сказал ребятам перед четвёртой четвертью, чтобы играли жёстче. Задавили соперника авторитетом», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».