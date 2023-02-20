Яннис Адетокунбо: если хотите меня остановить, то надо строить целую стену

Звездный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ответил на вопрос о том, существует ли баскетболист, который способен сдержать его в игре один на один.
«Остановить меня один на один? О чём вы? Для этого нужно построить стену. Если хотите меня остановить, то надо строить целую стену. Они ведь создали стену Янниса, «Бостон» делает это сейчас, «Чикаго» пытался, «Майами» делал это.
В моём мире нет игры один на один. Я играю против двух, трёх, четырёх парней. Один на один – это не про меня. Это просто невозможно», – приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.
В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 53,8%, 27% которых – трёхочковые.
«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).
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