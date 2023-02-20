Леброн Джеймс высказался о самых важных матчах в карьере

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу оставшейся части сезона НБА.



«Оставшиеся 23 матча в регулярном сезоне будут самыми важными в моей карьере. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы команда могла на меня положиться в каждом из этих 23 матчей», — сказал Леброн на пресс-конференции во время матча звёзд НБА.



Напомним, 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

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