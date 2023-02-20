Леброн Джеймс высказался о самых важных матчах в карьере

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу оставшейся части сезона НБА.
«Оставшиеся 23 матча в регулярном сезоне будут самыми важными в моей карьере. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы команда могла на меня положиться в каждом из этих 23 матчей», — сказал Леброн на пресс-конференции во время матча звёзд НБА.
Напомним, 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
- 20 февраля 2023
-
09:43
-
09:21
-
07:05
-
02:45
-
00:25
- 19 февраля 2023
-
23:54
-
22:56
-
22:46
-
21:44
-
21:26
-
20:59
-
20:46
-
20:20
-
19:45
-
19:23
-
18:54
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
17:52
-
17:43
-
16:41
-
15:15
-
15:08
-
14:45
-
14:38
-
13:49
-
13:29
-
13:19
-
12:49
-
12:41
-
12:14
-
11:43
-
11:30
-
11:15