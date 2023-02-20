Майкл Мэлоун: Матч всех звёзд НБА 2023 года — худший в истории баскетбола
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун поделился мнением о Матче всех звёзд НБА нынешнего сезона. Между собой встретились Команда Леброна Джеймса и Команда Янниса Адетокунбо. Победу со счётом 184:175 добыли игроки команды Янниса.
«Для меня большая честь оказаться здесь, но это худший баскетбольный матч в истории. Я не знаю, можно ли это исправить. Отдаю должное Джоэлу Эмбииду и Кайри Ирвингу – эти два парня боролись. Обошлось без травм, а фанаты получили шоу. Но наблюдать за этим было тяжело, врать не буду», — приводит слова Мэлоуна Basket News.
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Ранее сообщалось, что во время Матча всех звёзд НБА Джеймс получил небольшое повреждение.
Новость по темеЛеброн Джеймс получил повреждение во время Матча всех звёзд НБА
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