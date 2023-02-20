Тайриз Халибертон назвал лучшую стартовую пятёрку НБА из европейских игроков

Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон поделился мнением о лучшей стартовой пятёрке в истории НБА из европейских игроков.

«Я могу быть не совсем объективен, но вот мой выбор: Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Дирк Новицки. И я бы взял Дражена Петровича. Это был бы огонь», – сказал Халибертон на пресс-конференции во время Матча всех звёзд НБА.



Напомним, Халибертон попал в число резервистов Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках противостояния друг с другом встречались Команда Леброна Джеймса и Команда Янниса Адетокунбо. Коллектив греческого форварда победил соперников со счётом 184:175.

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