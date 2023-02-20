Леброн: сделаю всё, чтобы попасть в плей-офф! Не хочу пропускать его второй год подряд

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о желании попасть в плей-офф, признавшись, что сейчас он сосредоточен именно на этом.
«Я намерен сделать всё, чтобы выйти в плей-офф! Не хочу пропускать его второй год подряд. В моей ДНК такого нет. Мы сидим здесь и говорим о рекордах и всяких других вещах, но я больше сосредоточен на том, чтобы в итоге попасть в плей-офф. Я должен получить ещё один шанс побороться за очередной трофей Ларри О’Брайена. Такова моя суть», — сказал Джеймс на пресс-конференции во время Матча всех звёзд НБА.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
Ранее Джеймс оценил шансы «Лос-Анджелеса» в случае попадания в плей-офф, высказав мнение, что его команда сможет навязать борьбу любому сопернику.
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