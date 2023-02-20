Де'Аарон Фокс назвал игрока из Европы, которого хотел бы видеть в «Сакраменто»
Поделиться
Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс признался, что хотел бы видеть в составе калифорнийской команды форварда греческого «Олимпиакоса» Александара Везенкова.
«Много видеоматериалов просмотрел с его участием. То, что он показывает в Евролиге, просто невероятно. Его эффективность заметна на площадке. С радостью хотел бы видеть Александара в составе «Кингз», – цитирует Фокса Yahoo Sports.
Отметим, что «Сакраменто» принадлежает права на 27-летнего баскетболиста, выбранного под общим 57-м номером на драфте 2017 года.
В нынешнем сезоне Евролиги Везенков принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 18,4 очка, 7,4 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,3, трёхочковых – 43,6.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
19:25
-
19:19
-
18:45
-
18:42
-
18:17
-
17:42
-
17:29
-
17:10
-
16:38
-
15:51
-
14:36
-
13:03
-
12:54
-
12:10
-
11:55
-
11:29
-
10:21
-
09:43
-
09:21
-
07:05
-
02:45
-
00:25
- 19 февраля 2023
-
23:54
-
22:56
-
22:46
-
21:44
-
21:26
-
20:59
-
20:46
-
20:20
-
19:45
-
19:23
-
18:54
-
18:41
-
18:39
Партнерский контент