Де'Аарон Фокс назвал игрока из Европы, которого хотел бы видеть в «Сакраменто»

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс признался, что хотел бы видеть в составе калифорнийской команды форварда греческого «Олимпиакоса» Александара Везенкова.



«Много видеоматериалов просмотрел с его участием. То, что он показывает в Евролиге, просто невероятно. Его эффективность заметна на площадке. С радостью хотел бы видеть Александара в составе «Кингз», – цитирует Фокса Yahoo Sports.



Отметим, что «Сакраменто» принадлежает права на 27-летнего баскетболиста, выбранного под общим 57-м номером на драфте 2017 года.



В нынешнем сезоне Евролиги Везенков принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 18,4 очка, 7,4 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,3, трёхочковых – 43,6.

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