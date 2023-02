Си Джей Макколлум назвал самого нелюбимого игрока, им оказался аргентинец

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум признался, что не испытывал симпатии к разыгрывающему «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо, когда тот выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.



«Напомните-ка мне имя того низкорослого парня из «Денвера»? Он сейчас в Европе играет. Факу. Терпеть его не могу. Отличный игрок для Европы, я желаю ему всего хорошего там, но я его не переношу. Надеюсь, мой брат сыграет против него», – сказал Макколлум в подкасте The Old Man and The Three.



Напомним, 31-летний Кампаццо на протяжении двух сезонов представлял «Денвер Наггетс» (2020/2021, 2021/2022), за который отыграл суммарно 130 матчей. В сезоне-2022/2023 защитник провёл в составе «Даллас Маверикс», приняв участие в восьми встречах.