Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Си Джей Макколлум назвал самого нелюбимого игрока, им оказался аргентинец

Си Джей Макколлум назвал самого нелюбимого игрока, им оказался аргентинец
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум признался, что не испытывал симпатии к разыгрывающему «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо, когда тот выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Напомните-ка мне имя того низкорослого парня из «Денвера»? Он сейчас в Европе играет. Факу. Терпеть его не могу. Отличный игрок для Европы, я желаю ему всего хорошего там, но я его не переношу. Надеюсь, мой брат сыграет против него», – сказал Макколлум в подкасте The Old Man and The Three.

Напомним, 31-летний Кампаццо на протяжении двух сезонов представлял «Денвер Наггетс» (2020/2021, 2021/2022), за который отыграл суммарно 130 матчей. В сезоне-2022/2023 защитник провёл в составе «Даллас Маверикс», приняв участие в восьми встречах.

Новость по теме
Спортивный директор «Партизана» высказался о переходе Кампаццо в «Црвену Звезду»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023