Си Джей Макколлум назвал самого нелюбимого игрока, им оказался аргентинец
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум признался, что не испытывал симпатии к разыгрывающему «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо, когда тот выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Напомните-ка мне имя того низкорослого парня из «Денвера»? Он сейчас в Европе играет. Факу. Терпеть его не могу. Отличный игрок для Европы, я желаю ему всего хорошего там, но я его не переношу. Надеюсь, мой брат сыграет против него», – сказал Макколлум в подкасте The Old Man and The Three.
Напомним, 31-летний Кампаццо на протяжении двух сезонов представлял «Денвер Наггетс» (2020/2021, 2021/2022), за который отыграл суммарно 130 матчей. В сезоне-2022/2023 защитник провёл в составе «Даллас Маверикс», приняв участие в восьми встречах.
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