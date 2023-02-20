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Скип Бэйлесс: Уэстбрук до сих пор считает себя суперзвездой

Скип Бэйлесс: Уэстбрук до сих пор считает себя суперзвездой
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Известный эксперт Скип Бэйлесс озвучил основную проблему разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который в данный момент находится на стадии выкупа контракта с «Ютой Джаз».

«Проблема Расселла Уэстбрука заключается в том, что он до сих пор считает себя суперзвездой. И среди действующих игроков нет таких, которые думали бы иначе», – написал Бэйлесс в соцсетях.

Напомним, 34-летний баскетболист договорился о подписании контракта с «Лос-Анджелес Клипперс». «Юта» получила права на Уэстбрука от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.

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