Названы подробности о характере травмы Янниса Адетокунбо
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Получивший травму лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо будет проходить курс реабилитации и вернётся в состав, когда спадут болевые ощущения. Сейчас они присутствуют. Об этом информирует ESPN US. Напомним, у Адетокунбо было диагностировано растяжение связок правого запястья. Повреждение он получил 17 февраля в матче с «Чикаго Буллз».
Сообщается, что сразу после Матча всех звёзд НБА, где Яннис сыграл символические 20 секунд, он был обследован в Нью-Йорке.
В нынешнем сезоне НБА 28-летний игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при общем проценте реализации бросков 53,8%, трёхочковых – 27%.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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