Названы подробности о характере травмы Янниса Адетокунбо

Получивший травму лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо будет проходить курс реабилитации и вернётся в состав, когда спадут болевые ощущения. Сейчас они присутствуют. Об этом информирует ESPN US. Напомним, у Адетокунбо было диагностировано растяжение связок правого запястья. Повреждение он получил 17 февраля в матче с «Чикаго Буллз».



Сообщается, что сразу после Матча всех звёзд НБА, где Яннис сыграл символические 20 секунд, он был обследован в Нью-Йорке.



В нынешнем сезоне НБА 28-летний игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при общем проценте реализации бросков 53,8%, трёхочковых – 27%.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: