Бэйлесс предположил, в чём Леброн может превзойти Майкла Джордана

Известный эксперт Скип Бэйлесс провёл сравнение между лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и звездой НБА Майклом Джорданом.



«Из Леброна вышел бы гораздо лучший генеральный менеджер, чем из Джордана. Но Майкл Джордан был гораздо лучшим игроком», — написал Бэйлесс у себя в социальных сетях.



Напомним, 8 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в лиге очкам, который принадлежал прославленному игроку Кариму Абдул-Джаббару. На счету Абдул-Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити» их стало 38 390. Сейчас у Джеймса их 38 411.

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