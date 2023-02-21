Эксперт: Леброн Джеймс испортил конкурс данков. Он несёт личную ответственность

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что нежелание лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса принимать участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд НБА на протяжении карьеры является главной причиной падения популярности этого мероприятия.



«Леброн Джеймс испортил конкурс данков. Он несёт личную ответственность. Он гордится тем, что мотивирует других, гордится собой как первооткрыватель во многих отношениях. Этот парень является законодателем стандартов. Но, когда дело дошло до конкурса данков, он отказался участвовать. Так давайте наконец поймём, что, когда мы говорим об отсутствии звёзд в этой программе, Леброн Джеймс несёт ответственность за всё это», — сказал Смит на канале ESPN в YouTube.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: