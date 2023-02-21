«Такой атлетизм бывает раз в жизни, раз в поколении». Дюрант — о Леброне Джеймсе

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Финикс Санз», звёздный американец Кевин Дюрант поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Думаю, все ценят Леброна. Все мы знаем его игру вдоль и поперёк. Но тем не менее, играя против него, понимаешь, насколько он силён и быстр. Как мне кажется, а это, быть может, замечают не все, но такой атлетизм бывает раз в жизни, раз в поколении, и я не думаю, что кто-то сможет его повторить. Всё это нельзя по-настоящему ощутить по телевизору. Напор, с которым он играет, просто невероятен», — приводит слова Дюранта издание Los Angeles Times.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: