«Такой атлетизм бывает раз в жизни, раз в поколении». Дюрант — о Леброне Джеймсе
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Финикс Санз», звёздный американец Кевин Дюрант поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Думаю, все ценят Леброна. Все мы знаем его игру вдоль и поперёк. Но тем не менее, играя против него, понимаешь, насколько он силён и быстр. Как мне кажется, а это, быть может, замечают не все, но такой атлетизм бывает раз в жизни, раз в поколении, и я не думаю, что кто-то сможет его повторить. Всё это нельзя по-настоящему ощутить по телевизору. Напор, с которым он играет, просто невероятен», — приводит слова Дюранта издание Los Angeles Times.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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