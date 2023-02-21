Источник: до начала выходных не будет новостей по Стефену Карри

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, пропускающий матчи из-за травмы ноги, в скором времени узнает сроки возвращения в строй. Об этом сообщает обозреватель Bleacher Report Джейсон Думас в соцсетях.



«Как мне сказали, до начала выходных не будет новостей по поводу состояния Стефена Карри. Возможно, после матчей с «Лейкерс» (24 февраля. – Прим. «Чемпионата») или «Рокетс» (25 февраля. – Прим. «Чемпионата») станет известно», – пишет источник.



В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, 6,4 передачи и 6,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых – 42,7.



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает девятое место в Западной конференции с 29 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде 24 февраля (6:00 мск).

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