«Бруклин» продлит соглашение с главным тренером

Руководство «Бруклин Нетс» и главный тренер Жак Вон достигли соглашения по поводу продления контракта на несколько лет. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.

48-летний специалист работает в системе «Бруклина» с 2016 года. До 2022 года Вон был ассистентом главного тренера. До статуса оснвого рулевого команды американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.