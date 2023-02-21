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«Бруклин» продлит соглашение с главным тренером

«Бруклин» продлит соглашение с главным тренером
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Руководство «Бруклин Нетс» и главный тренер Жак Вон достигли соглашения по поводу продления контракта на несколько лет. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.

48-летний специалист работает в системе «Бруклина» с 2016 года. До 2022 года Вон был ассистентом главного тренера. До статуса оснвого рулевого команды американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.

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