Стала известна команда Леонарда, ранее потерявшего места в НБА из-за антисемитизма

Центровой Мейерс Леонард и «Милуоки Бакс» достигли соглашения по поводу подписания 10-дневного контракта. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в соцсетях.

В марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима, который он вёл, можно было услышать, как игрок многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.

В середине января «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл просмотр игрока, однако к подписанию контракта это не привело. Ранее в начале февраля 30-летний баскетболист заявил, что надеется вернуться в НБА.