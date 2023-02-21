Тайриз Халибертон рассказал о целях на следующий сезон

Разыгрывающий, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон выразил надежду, что в следующем году ему удастся попасть на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
«В следующем году Матч звёзд пройдёт в Индианаполисе, будет потрясающая атмосфера. Надеюсь, я смогу принять участие в этом мероприятие снова», – заявил Халибертон в интервью во время звёздного уикенда НБА.
В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 19,9 очка, 10,3 передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых – 39,9.
«Индиана Пэйсерс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 26 победами при 34 поражениях. Следующую игру «Пэйсерс» проведут с «Бостон Селтикс» на своей площадке 24 февраля (3:00 мск).
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