«Теперь покажи нам, Король!» Эксперт — о давлении на Леброна Джеймса в оставшихся матчах

Известный эксперт Скип Бэйлесс считает, что в оставшихся матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса будет оказано серьёзное давление.

«Осталось 23 матча – это огромное давление на Леброна, которому нужно вывести «Лейкерс» на пятое или шестое место. Как он говорит, эти игры будут самыми важными в его карьере. Пелинка (генеральный менеджер «Лейкерс». – Прим. «Чемпионата») избавил его от Уэстбрука, привёл пять других хороших игроков. Теперь покажи нам, Король!» – написал Бэйлесс в соцсетях.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 30 очков, 8,4 подбора и семь передач при общем проценте реализации бросков с игры 50,8, трёхочковых – 31.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 27 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).