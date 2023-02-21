Генменеджер «Бруклина»: мы рады, что Жак Вон будет руководить нашей командой долгие годы

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал продление контракта с главным тренером Жаком Воном.

«Жак оказал непосредственное и неизмеримое влияние на всю нашу организацию с тех пор, как был переведён на пост главного тренера. Он показал своё лидерство. Мы рады, что Жак будет руководить нашей командой долгие годы», – цитирует Маркса официальный сайт клуба.

Напомним, 48-летний специалист работает в системе «Бруклина» с 2016 года. До 2022 года Вон являлся ассистентом главного тренера. До статуса основного рулевого команды американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.

В нынешнем сезоне «Бруклин Нетс» занимает пятое место в Восточной конференции с 34 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 25 февраля (4:00 мск).