Бриттни Грайнер официально стала игроком «Финикса» из женской НБА

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер официально заключила контракт с командой женской НБА «Финикс Меркьюри», сообщает официальный сайт аризонского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Бриттни провела в «Финиксе» все девять лет своей карьеры. Она семь раз становилась участницей Матча всех звёзд, а также является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Помимо «Финикса», баскетболистка играла за китайские клубы и за УГМК Екатеринбург.
17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву. В аэропорту её задержали из-за реакции служебной собаки. Выяснилось, что она привезла с собой запрещённые вещества, после чего она была заключена под стражу. 25 октября суд подтвердил приговор в виде девятилетнего пребывания в колонии общего режима.
Ситуация вызвала множество разговоров и скандалов в США. В итоге американку выменяли на Виктора Бута.
- 22 февраля 2023
-
00:08
- 21 февраля 2023
-
23:48
-
23:36
-
22:50
-
22:26
-
22:16
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:19
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
18:55
-
18:11
-
18:02
-
17:09
-
17:02
-
17:01
-
15:26
-
14:44
-
13:55
-
13:03
-
12:03
-
11:38
-
10:56
-
10:21
-
09:40
-
09:25
- 20 февраля 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:35