Лукич прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с «Мегой»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в товарищеском матче с сербской «Мегой».

«Буду честным: результат не был важен для меня в спортивном плане. Это все-таки была товарищеская игра, а не официальный турнир. Я попытался разделить игровое время между всеми игроками. И то же самое будет во втором матче.

В Белграде всё отлично. Жаль, конечно, что был пустой зал, но у домашней команды на то были свои причины. Я очень благодарен руководству «Меги» за то, что клуб пошел нам навстречу. Такой матч является большой поддержкой для молодых игроков, дает им возможность поиграть в баскетбол на площадке соперника. Уверен, что это не последний выезд сборной России.

Реакция игроков на национальную команду? Сейчас это неважно. Куда важнее создать командную химию, заложить фундамент на будущее. Рисунок игры я видел. Да, порой бывали ошибки. Что интересно, они в основном происходили между игроками, которые выступают за один клуб. Не верил, что такое возможно. Но подобные моменты случаются. По самоотдаче, отношению к фазе защиты, умению терпеть, коммуникации между собой у меня нет к игрокам никаких замечаний", — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.