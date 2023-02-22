Патрик Беверли: я хочу выбить «Лейкерс» из борьбы за выход в плей-офф
Поделиться
Разыгрывающий Патрик Беверли высказался о предстоящих матчах с «Лос-Анджелес Лейкес». Недавно Беверли подписал контракт с «Чикаго Буллз». За «Лейкерс» он выступал ранее.
«Нам предстоит дважды сыграть с «Лейкерс». Я хочу выбить их из борьбы за выход в плей-офф. Нам самим нужно туда попасть, так что без обид», — сказал Беверли в подкасте Pat Bev Pod.
Беверли родился в Чикаго. Нынешний сезон НБА он начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо Мэджик», который отчислил игрока. В этом сезоне Патрик провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
09:20
-
03:06
-
02:32
-
00:08
- 21 февраля 2023
-
23:48
-
23:36
-
22:50
-
22:26
-
22:16
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:19
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
18:55
-
18:11
-
18:02
-
17:09
-
17:02
-
17:01
-
15:26
-
14:44
-
13:55
-
13:03
-
12:03
-
11:38
-
10:56
-
10:21
-
09:40
-
09:25
Партнерский контент