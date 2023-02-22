Патрик Беверли: я хочу выбить «Лейкерс» из борьбы за выход в плей-офф

Разыгрывающий Патрик Беверли высказался о предстоящих матчах с «Лос-Анджелес Лейкес». Недавно Беверли подписал контракт с «Чикаго Буллз». За «Лейкерс» он выступал ранее.

«Нам предстоит дважды сыграть с «Лейкерс». Я хочу выбить их из борьбы за выход в плей-офф. Нам самим нужно туда попасть, так что без обид», — сказал Беверли в подкасте Pat Bev Pod.

Беверли родился в Чикаго. Нынешний сезон НБА он начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо Мэджик», который отчислил игрока. В этом сезоне Патрик провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.

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