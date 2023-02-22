«Он намного больше, чем кажется по телевизору». Гилджес-Александер — о Леброне

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поделился мнением о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, вспомнив, как впервые увидел его.
«Он оказался намного выше, чем я думал, — выше и сильнее. Это была самая большая вещь, которая бросалась в глаза. Он намного больше, чем кажется по телевизору», — приводит слова Гилджеса-Александера Los Angeles Times.
Джеймс — двукратный олимпийский чемпион(2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Леброн побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
- 22 февраля 2023
-
10:47
-
10:28
-
09:20
-
03:06
-
02:32
-
00:08
- 21 февраля 2023
-
23:48
-
23:36
-
22:50
-
22:26
-
22:16
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:19
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
18:55
-
18:11
-
18:02
-
17:09
-
17:02
-
17:01
-
15:26
-
14:44
-
13:55
-
13:03
-
12:03
-
11:38
-
10:56
-
10:21