«Он намного больше, чем кажется по телевизору». Гилджес-Александер — о Леброне

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поделился мнением о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, вспомнив, как впервые увидел его.

«Он оказался намного выше, чем я думал, — выше и сильнее. Это была самая большая вещь, которая бросалась в глаза. Он намного больше, чем кажется по телевизору», — приводит слова Гилджеса-Александера Los Angeles Times.

Джеймс — двукратный олимпийский чемпион(2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Леброн побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: