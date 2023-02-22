Бадди Хилд назвал звёздного игрока НБА, который не получает должного признания
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Защитник «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилд комплиментарно высказался о разыгрывающем Расселле Уэстбруке.
«Он хороший парень. Но что только не говорят о нём многие! Он не получает того признания, которого заслуживает. Отличный чувак, вы бы только послушали, как хорошо о нём отзываются его товарищи по команде. То, как средства массовой информации изображают его, не соответствует действительности», — приводит слова Хилда The Athletic.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора. Ожидается, что в скором времени он станет игроком «Лос-Анджелес Клипперс».
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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