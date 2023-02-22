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Дерозан назвал черту Леброна, которая сразу бросается в глаза его соперникам

Дерозан назвал черту Леброна, которая сразу бросается в глаза его соперникам
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Лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан поделился мнением о матчах с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я не думаю, что люди понимают, насколько он на самом деле умён. Может быть, они и догадываются, но всё-таки есть большая разница, когда сам выходишь на площадку и замечаешь, как он понимает каждый твой шаг, читает и понимает игру на другом уровне. Эта черта выделяется в нём ещё больше, именно когда играешь против него», — приводит слова Дерозана Los Angeles Times.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 30 очков, совершал 8,4 подбора и отдавал семь результативных передач.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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