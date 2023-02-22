«Здесь не должно быть таких игроков». Пол Пирс назвал критерий для попадания в Зал славы

Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс поделился мнением о критериях для попадания в Зал славы баскетбола.

«Даже не уверен, что я хотел бы попасть в Зал славы, не будь у меня чемпионского титула. Речь идёт о лучших из лучших, мы говорим о высочайшем командном достижении. Я считаю, что титул должен быть обязательным условием для попадания в Зал славы. Здесь не должно быть игроков без титула», — приводит слова Пола Пирса Fadeaway World.

Напомним, чемпион НБА немецкий форвард Дирк Новицки, трёхкратный чемпион НБА американский защитник Дуэйн Уэйд, двукратный чемпион НБА Пау Газоль и легендарный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович возглавили список претендентов на попадание в Зал славы баскетбола в 2023 году.

Среди других известных претендентов можно выделить четырёхкратного чемпиона НБА, французского разыгрывающего Тони Паркера. Также в список попала американо-российская баскетболистка Бекки Хэммон, выступавшая за такие российские команды, как ЦСКА, «Надежда» Оренбург и «Спарта&K» Видное.

Ввод в Зал славы происходит посредством голосования, осуществляемого специальным комитетом, состоящим из 24 членов.