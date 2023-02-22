ESPN: Бронни Джеймс может быть выбран на драфте НБА 2024 года
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Бронни Джеймс, сын знаменитого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, претендует на выбор в лотерее драфта 2024 года, сообщает ESPN. В рейтинге этого ресурса Бронни Джеймс расположен на десятой позиции в прогнозе на драфт НБА 2024 года.
Бронни Джеймс ещё не объявил о своих планах после окончания школы, но сообщается, что им интересуются Орегон, Огайо, Южная Калифорния и другие университетские команды.
У Бронни появится возможность выставить свою кандидатуру на драфт после того, как проведёт сезон-2023/2024 в NCAA или в G-лиге.
Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс неоднократно заявлял, что хотел бы сыграть в одной команде со своим сыном в Национальной баскетбольной ассоциации.
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