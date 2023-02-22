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Стивен Эй Смит: будет странно, если Леброн избежит травм и не попадёт в плей-офф

Стивен Эй Смит: будет странно, если Леброн избежит травм и не попадёт в плей-офф
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Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался о возможном непопадании «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА.

«Если «Лейкерс» снова не выйдут в плей-офф? В общем-то, это будет позор. Так и есть. Леброн сам так сказал. Послушайте, парень – четырёхкратный чемпион. И если он будет здоров, как и Энтони Дэвис, Д’Анджело Расселл и Малик Бизли… Да, никто не ждёт от «Лейкерс» титула, но, чёрт возьми, они не должны находиться на 13-м месте. Как и 12-м, 11-м, 10-м, 9-м и даже 8-м!

Если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис имеют возможность играть, но при этом не попадают в плей-офф… это будет довольно странно. И никак иначе. Леброн знает, что его команда достаточно сильна», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.

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