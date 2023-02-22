Пол Джордж высказался о важном критерии игроков для получения звания MVP

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считает, что игрок должен сыграть не менее чем в 75 матчах регулярного чемпионата НБА, чтобы претендовать на звание MVP.

«Нужно провести от 75 до 82 матчей за сезон. Тогда будет ясно, как долго вы можете держать свой уровень. Чтобы оставаться стабильным весь сезон, нужно обходиться без травм и выходить на площадку в каждой встрече. Так что необходимо играть в большинстве матчей», — приводит слова Джорджа The Athletic.

Ранее сообщалось, что первое место в рейтинге на MVP сезона продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, у которого в текущем сезоне в среднем 24,7 очка, 11,5 подбора и 10,1 передачи.

Следом за сербским баскетболистом идут тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.