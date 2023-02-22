Леброн: я не разыгрывающий, не форвард и не защитник, я — баскетболист

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс признался, что не считает себя игроком с явно выраженной позицией на площадке.

«Я не разыгрывающий, не атакующий защитник, не лёгкий форвард и не тяжёлый форвард. Я – баскетболист. Что бы ни понадобилось команде – вы можете поставить меня туда. Поставьте меня на позицию, и я сделаю это», – сказал Джеймс в интервью NBA on TNT.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 30 очков, совершал 8,4 подбора и отдавал семь результативных передач.

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