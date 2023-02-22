Леброн: никогда не стремился к тому, чтобы побить рекорд НБА по числу очков

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс признался, что никогда не стремился побить рекорд легендарного соотечественника Карима Абдул-Джаббара по числу очков за карьеру.
«Это просто безумно. Я никогда не стремился к тому, чтобы установить этот рекорд. Когда я ещё был ребёнком, мои тренеры говорили со мной о красоте паса, о красоте коллективного ритма, когда каждый чувствует, что важен для победы.
Да, я всегда понимал, что одарён богом, но я хотел использовать свои возможности для напарников по команде. Для меня стать лидером по числу очков в истории… это что-то за гранью понимания», – сказал Леброн в интервью NBA on TNT.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом
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