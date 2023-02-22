Одноклубник Леброна Джеймса назвал одну вещь, которую он не умеет делать в игре

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер высказался о лидере команды Леброне Джеймсе.

«Он является величайшим в итосрии, причём с большим отрывом. Мы уже говорили об этом с Остином Ривзом. Леброн практически идеален. Единственное, чего он не умеет делать, это бросать штрафные. Он безупречен, но бог точно сказал, что есть одна вещь, которую он ему не даст», — цитирует Уокера Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 30 очков, совершал 8,4 подбора и отдавал семь результативных передач.

Джеймс — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» форвард побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.