Леброн Джеймс рассказал, чему научился у Майкла Джордана

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс рассказал о влиянии легендарного соотечественника Майкла Джордана на его карьеру.

«Для меня важно отдавать должное истории игры. Когда я только осознал, что хочу играть в баскетбол, я отправился в местную библиотеку. И я читал о таких парнях, как Джерри Уэст, Оскар Робинсон, Карим Абдул-Джаббар, Уилт Чемберлен, Нейт Арчибальд, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон… И я понимал, что, в свою очередь, для этих парней были свои примеры, которыми они вдохновлялись.

Я следил за парой ребят из разных видов спорта, и одним из них был Майкл Джордан. И все они не только работали на исключительном уровне и имели исключительный талант, но и наслаждались процессом. И я сказал, что если у меня получится играть, то и я буду это делать», – сказал Джеймс в интервью NBA on TNT.

Новость по теме Леброн: никогда не стремился к тому, чтобы побить рекорд НБА по числу очков

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан