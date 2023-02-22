Хирроу: сделал бы себе тату с лицом Батлера, если бы это гарантировало титул
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Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу признался, что сделал бы себе тату с лицом Джимми Батлера, если бы это гарантировало победу в чемпионате в нынешнем сезоне.
«Сделал бы себе татуировку с лицом Джимми Батлера, если бы это гарантировало нам выигрыш титула в сезоне? Если это гарантирует чемпионство, то конечно. Разместил бы эту татуировку там, где её не было бы видно, но всё равно сделал бы. Я же могу выбрать любое место, да? Тогда это была бы подошва стопы. Да, я буду наступать на лицо Джимми, но мы выиграем титул», — приводит слова Тайлера Хирроу The Score.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 25 февраля (3:30 мск).
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