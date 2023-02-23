Стефен Карри пропустит минимум ещё одну неделю из-за травмы

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не сможет играть как минимум ещё одну неделю. Состояние Карри будет снова оценено через неделю, сообщает ESPN, ссылаясь на заявление команды.
В начале февраля МРТ-обследование выявило у баскетболиста частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени. Четырёхкратный чемпион НБА уже приступил к индивидуальным тренировкам.
«Уорриорз» на данный момент занимают 10 место в Западной конференции НБА с 29 победами и 29 поражениями.
В нынешнем сезоне 34-летний Карри принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, делая 6,4 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 49,5%, где 42,7% – трёхочковые.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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