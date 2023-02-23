Энтони Дэвис ответил, что к каждой игре теперь надо относиться как к седьмой игре в серии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, как должна относиться команда к оставшимся матчам регулярного сезона.

«Я думаю что мы должны относиться к каждой оставшейся игре как к встречам, которые мы обязаны выигрывать. Все игры очень очень важны и мы должны относиться подобным образом к каждому матчу. Смотрите на это как на седьмые игры в сериях плей-офф. Если мы выйдем и будем бороться на обеих сторонах площадки и делать то, что мы должны делать, мы дадим самим себе хороший шанс», — приводит слова Дэвиса ESPN.

На данный момент «Лейкерс» занимают 13 место в Западной конференции НБА с 27 победами и 32 поражениями.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис в среднем набирает 26 очков, 12.3 подбора и 2.5 ассиста.

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