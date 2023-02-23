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Брэдли Бил — о своём пребывании в «Уизардс»: я остаюсь терпеливым

Брэдли Бил — о своём пребывании в «Уизардс»: я остаюсь терпеливым
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Трёхкратный участник Матча всех звезд НБА американский защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил рассказал о перспективах своей команды на чемпионство и о том, останется ли он в столичной команде.

«Уизардс» могут соревноваться. Собираемся ли завоевать чемпионство НБА? Мы предпринимаем шаги, чтобы конкурировать, и делаем это каждый день. Генеральный менеджер предпринимает шаги по улучшению команды. Всё, что я могу сделать, это сидеть сложа руки, доверять ему, доверять его процессу, работать с тем, с чем мы работаем. Это нелегко. Трава не всегда становится зеленее. Я понимаю, что, когда ты сдаёшься, чёрт возьми, если я уйду куда-нибудь, ты от многого отказываешься.

Я терпелив, но наступает момент, когда ты должен быть немного эгоистичным и, конечно, провести черту на песке. У меня в голове есть мысли насчёт будущего, но в то же время я остаюсь в настоящем моменте. Я остаюсь вовлечённым в то, что у нас есть и что мы делаем, занимаюсь этим день за днём, контролирую то, что я могу контролировать», — рассказал Бил в интервью инсайдеру ESPN.

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